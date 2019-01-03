Еще один победитель лотереи из Воронежа выиграл около полумиллиона
Заветные для него числа выпали в 11 туре
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Мы уже рассказывали о жителе Воронежской области, который выиграл в праздничной лотерее. Сумма выигрыша составила миллион рублей. Это, конечно, не миллиард, который разыгрывали в честь Нового Года, но все равно немаленькая сумма.
Но оказывается был и другой победитель из Воронежа. Если первый счастливчик услышал заветные цифры в 10 туре, то следующему нашему земляку пришла очередь радоваться ровно через тур. Так он выиграл 458 333 рубля. Его счастливый номер - 126454909026.