2019-01-03T18:55:08+03:00
Общество

Воронежцы пугают соседей объявлениями о вреде Wi-Fi-интернета

Странные объявления появились в одном из домов города
Олег ИВАНОВ
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Фото: группа "Типичный Воронеж"Фото: группа "Типичный Воронеж"
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«Уважаемые соседи! Если вам не безразлично ваше здоровье и здоровье ваших детей! Убедительная просьба, отключать на ночь и днем, когда не пользуетесь, Wi-Fi-роутер!» - такие объявления появились в одном из домов Воронежа на улице Беговой.

Объявление «подкреплено» фото, на котором мальчишка спит, а волны от различных гаджетов «атакуют» его. По словам автора объявлений, из-за этих вредных излучений возникают различные опасности для здоровья, например, в виде ослабевшего иммунитета, головных болей или даже онкологии.

Правда, в социальных сетях этот призыв раскритиковали, посчитав, что его авторы застряли в прошлом веки. Большинство воронежцев признались, что никогда не выключают роутер и чувствуют себя вполне нормально. Хотя к слову, действительно есть ученые, которые пугают вредным Wi-Fi-излучением.

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