После ДТП в Воронежской области была госпитализирована семья из Волгограда

3 Янв. 2019 2019-01-03T17:46:14+03:00

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На трассе в Каширском районе столкнулись «Дэу Нексия» и «Лада Гранта». Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области, авария случилась 3 января примерно в 12:10.

За рулем«Дэу Нексии» был 27-летний местный житель. Вероятно, он не рассчитал маневр или не справился с управлением и влетел в ехавшую к нему навстречу «Ладу Гранту».

62-летний водитель отечественной легковушки, а также две его пассажирки 61 и 24 лет были госпитализированы. Все они - жители Волгоградской области.

Всего в Воронежской области за истекшие сутки зарегистрировано 56 ДТП, из них в областном центре – 40, на федеральных трассах – 1, в районах области – 15. В 2 ДТП пострадало 5 человек. Все они произошли по вине водителей.