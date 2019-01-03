Большинство воронежцев уверены, что 2019 год будет трудным для России

3 Янв. 2019 2019-01-03T16:58:53+03:00

45% воронежцев ожидают, что все наладится: то есть год будет лучше для них и их семьи Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

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Год Свиньи, что принесет он для всех нас? Этим вопросом задались специалисты института общественного мнения «Квалитас». Ответ исследователи решили найти у самих воронежцев. Они спросили горожан, что же ждет Россию в 2019 году.

Оказалось, что большинство воронежцев готовится затянуть пояса еще туже. 38% горожан уверены, что пришедший год будет трудным для нашей страны и выдастся хуже предыдущего. С другой стороны 32% респондентов наоборот верят, что тучи наконец-то развеются и грядущие 12 месяцев пройдут с заметным улучшением - так думает в основном молодежь. Еще 23% считают, что все будет по-прежнему.

Но это прогноз глобальный, а что же касается личного счастья? Здесь уже наблюдается больший оптимизм. Здесь аж 45% воронежцев ожидают, что все наладится: то есть год будет лучше для них и их семьи. И только 18% пессимистично глядят в будущее. Кроме того, 19% уверены в стабильности и не ждут каких-либо изменений.