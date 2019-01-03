2019-01-03T17:01:12+03:00
Общество

Горожан вновь приглашают на реконструкцию боев за Воронеж

Она по традиции пройдет в конце января
Олег ИВАНОВ
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Этот красочный "спектакль" должен увидеть каждый воронежецЭтот красочный "спектакль" должен увидеть каждый воронежецФото: Кристина БРАЖНИКОВА
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В Воронеже, на набережной водохранилища напротив Музея-диорамы, вновь будет развеваться красный флаг, вновь будут слышны выстрелы и звуки взрывов. 27 января состоится одиннадцатая военно-историческая реконструкция боев за Воронеж, приуроченная к 76-летию со дня освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

В прошлом году более трех тысяч зрителей пришли, чтобы лично увидеть, как под громогласное «Ура!» советские солдаты сражаются за каждый клочок земли. Это неповторимое зрелище, в котором участвует более 250 реконструкторов, объединенные региональной общественной организацией «Набат».

Запомните: наступление начнется ровно в 14:00. Не обойдется и без поддержки военной техники - ожидается около десятка различных машин. Кроме того, самые любознательные воронежцы с 11:00 того же дня на территории Музея-диорамы смогут осмотреть технику периода Великой Отечественной войны.

Если же у вас почему-то еще есть сомнения, по поводу того, приходить или нет, то посмотрите наш материал с одной из прошлых реконструкций.

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