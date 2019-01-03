Воровка из области приезжала на «охоту» за дамскими сумками в Воронеж

3 Янв. 2019 2019-01-03T14:31:34+03:00

Теперь же ей грозит тюрьма

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В ноябре 2018 года на продовольственном рынке, расположенном на улице Чебышева, вышла на «охоту» 38-летняя воровка. Из чужой дамской сумки она похитила кошелек, в котором было 19 тысяч рублей. Хозяйка не сразу заметила пропажу.

Однако полицейские все равно поймали преступницу: в отделе полиции она призналась, что специально приехала в Воронеж из Ельца, чтобы чем-нибудь поживиться и отправиться обратно домой.

- Было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемая женщина находится под стражей. Полиция напоминает, чтобы не стать жертвой карманных воров необходимо соблюдать меры предосторожности, - комментируют в ГУ МВД по Воронежской области.

Если в отношении вас совершено преступление, либо вы стали его очевидцем, незамедлительно сообщите об этом по телефонам: 251-12-16 или «02».