За ночь с улиц Воронежа было вывезено 2521 кубометров снега
Кроме того, было израсходовано 1673 тонн песко-соляной смеси
Горы снега собирают с улиц городаФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
Изменить размер текста:
Ночью 3 января улицы Воронежа от снега чистило 148 специализированных машин. сейчас продолжается просыпка и подметание улиц и очистка тротуаров.
- Как мы уже сообщали, комбинаты благоустройства продолжают круглосуточно убирать улицы Воронежа. За ночь было вывезено 2521 кубометров снега. Для обработки улиц противогололёдными материалами было израсходовано 1673 тонн песко-соляной смеси, - комментируют в пресс-службе мэрии Воронежа.