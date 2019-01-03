2019-01-03T13:42:41+03:00
Общество

За ночь с улиц Воронежа было вывезено 2521 кубометров снега

Кроме того, было израсходовано 1673 тонн песко-соляной смеси
Олег ИВАНОВ
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Горы снега собирают с улиц городаГоры снега собирают с улиц городаФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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Ночью 3 января улицы Воронежа от снега чистило 148 специализированных машин. сейчас продолжается просыпка и подметание улиц и очистка тротуаров.

- Как мы уже сообщали, комбинаты благоустройства продолжают круглосуточно убирать улицы Воронежа. За ночь было вывезено 2521 кубометров снега. Для обработки улиц противогололёдными материалами было израсходовано 1673 тонн песко-соляной смеси, - комментируют в пресс-службе мэрии Воронежа.

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