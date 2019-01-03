На заснеженной трассе в Воронежской области фура съехала в кювет
На 624 километре автодороги Р-22 «Каспий» грузовой автомобиль «Вольво» съехал в кювет. Авария произошла 2 декабря. Водитель ехал из Москвы в Волгоград, но из-за погодных условий не справился с управлением и не удержал фуру на дороге. К счастью для шофера, рядом оказался наряд ДПС.
- Сотрудники Госавтоинспекции обеспечили безопасность дорожного движения на данном участке автодороги, а также обратились за помощью к водителям автомобиля «Камаз» и погрузчика, - комментируют в ГУ МВД по Воронежской области.
В итоге автомобиль «Вольво» все-таки удалось вытянуть из кювета и отбуксировать до места стоянки и ремонта.
Мужчина, попавший в сложную дорожную ситуацию, искренне поблагодарил сотрудников Госавтоинспекции, а также водителей автомобиля «Камаз» и погрузчика.