На заснеженной трассе в Воронежской области фура съехала в кювет

3 Янв. 2019 2019-01-03T12:43:19+03:00

Грузовик хоть и с трудом, но все же удалось вытащить Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Сотрудникам ДПС с помощью других водителей удалось вытащить грузовик из западни

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На 624 километре автодороги Р-22 «Каспий» грузовой автомобиль «Вольво» съехал в кювет. Авария произошла 2 декабря. Водитель ехал из Москвы в Волгоград, но из-за погодных условий не справился с управлением и не удержал фуру на дороге. К счастью для шофера, рядом оказался наряд ДПС.

- Сотрудники Госавтоинспекции обеспечили безопасность дорожного движения на данном участке автодороги, а также обратились за помощью к водителям автомобиля «Камаз» и погрузчика, - комментируют в ГУ МВД по Воронежской области.

В итоге автомобиль «Вольво» все-таки удалось вытянуть из кювета и отбуксировать до места стоянки и ремонта.

Мужчина, попавший в сложную дорожную ситуацию, искренне поблагодарил сотрудников Госавтоинспекции, а также водителей автомобиля «Камаз» и погрузчика.