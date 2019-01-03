Воронежцы массово покупают «однушки» в домах, построенных до 1970 года

3 Янв. 2019 2019-01-03T11:52:50+03:00

Цена «вторичного» метра падает в нашем городе, но это говорит скорее о покупательской способности воронежцев

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На вторичном рынке в 2018 году возобновился рост цен предложения. Так, из 56 крупнейших городов России рост цен зафиксирован в 49 из них. Всего по выборке ЦИАН цены выросли на 7%. Но давайте посмотрим внимательнее, о каких итогах года жилищного рынка Воронежа можно говорить.

Так, динамика цен на вторичном рынке, по состоянию на декабрь прошлого года, и вовсе была отрицательной. Минус 1%. Если в конце 2017 года квадратный метр «вторички» в среднем ровнял 45,4 тысячи рублей, то к концу этого - ровно 45 тысяч.

Как же появилось такое снижение цен? Ведь мы наоборот чаще всего слышим о росте? Ответ можно найти в следующей статистике. Если мы обратим внимание на структуру спроса по году постройки дома, то окажется, что в 2018 году большой интерес горожане (24%) проявляли к домам, построенным до 1970 года. К сожалению, большинство таких зданий сейчас находятся не в лучшем состоянии.

То есть самые старые дома идут сразу же за новостройками. К слову, «вторичками» с годом рождения от 2010-го интересовалось 33% воронежцев.

Дальше интерес распределяется так: 12% - непосредственно в 70-е, 11% - в 80-е, 8% - в 90-е и еще 11% - в 2000-е.

Чаще всего, конечно, горожане ищут однокомнатное жилье (42%). Следом идет двухкомнатное (35%). Что же касается больших квартир по три и четыре комнаты, то покупателя на них придется поискать - ими интересовались 14% и 9% воронежцев соответственно.