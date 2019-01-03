На воронежской трассе столкнулись «Опель Астра» и «ВАЗ»: четыре человека госпитализированы

3 Янв. 2019 2019-01-03T11:01:56+03:00

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2 января примерно в 18:45 в Верхнемамонском районе столкнулись «Опель Астра» и «ВАЗ-21074». По трассе М-4 «Дон» 26-летний житель Нальчика ехал в сторону Москвы. Однако в итоге он догнал и врезался в отечественную легковушку, за рулем которой был 36-летний житель Воронежской области.

- В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ-21074», два его пассажира - 32-летняя женщина и 16-летняя девочка, а также пассажир второго транспортного средства - 25-летняя жительница Нальчика, с различными травмами доставлены в медицинское учреждение, - комментируют в ГУ МВД по Воронежской области.

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.