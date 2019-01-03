В Воронеже мастер парковки влетел в огораживающие велодорожку столбики

3 Янв. 2019 2019-01-03T10:33:56+03:00

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Необычную парковку сфотографировали воронежцы на улице Челюскинцев у дома №111б. Водитель белой «Лады Гранта» припарковался максимально близко к огораживающим столбикам, настолько близко, что один припер дверь, а второй столбик и вовсе «проскочил» под правое крыло.

В социальных сетях горожане сразу же предположили, что водитель либо был пьян после праздничных гуляний, либо куда-то сильно спешил. Однако местные жители рассказали, что владелец этой машины постоянно так паркуется.

Но удивляет даже другое, то как владелец отечественной легковушки отреагировал на то, что поцарапал свой автомобиль: он спокойно вышел, поднял дворники, чтобы они не примерзли к стеклу, и ушел. Когда же мужчина вернулся, он просто стряхнул снег с «Гранты» и поехал дальше.