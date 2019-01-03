В Воронеже сфотографировали безбашенную Снегурочку

3 Янв. 2019 2019-01-03T10:00:22+03:00

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Кто-то же зачем-то тратит время, чтобы слепить даже не обычного снеговика, а настоящее ледяное чудо в виде, например, Снегурочки? Пример такой Снегурочки появился на Московском проспекте у остановки Клиническая. Видно, что воронежцы проявили не только талант, но и усердие, вылепливая каждый фрагмент, а потом еще и раскрашивая его. Получилась такая красота, что другие горожане сразу же бегут фотографировать ее.

Но есть и те, кто бежал к ледяным скульптурам с поистине древним желанием «что-либо сломать». Вот и в этот раз в социальных сетях выложили фото Снегурочки, которой кто-то отбил голову. В шутку пользователи соцсетей написали, что вечеринка прошла столь «безбашенно», что Снегурка просто не могла сохранить голову. Однако большинство воронежцев просто раскритиковало вандалов.