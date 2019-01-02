Очередной воронежец выиграл миллион рублей в лотерею
Очередной житель Воронежской области выиграл в лотерее. Сумма выигрыша составила миллион рублей. Это, конечно, не миллиард, который разыгрывали в честь Нового Года, но все равно немаленькая сумма. Главный приз поделили межу собой два участника - жители Санкт-Петербурга и Свердловской области.
Удача для неизвестного воронежца случилась в десятом туре. Личность победителя как всегда не раскрывают в целях его же безопасности. Отметим, что о своем везении в соцсетях накануне рассказывала некая жительница Воронежа. Правда, она ли стала обладательницей семизначной суммы, не известно. Номер счастливого билетика был таким: 126420423755.