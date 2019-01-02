2019-01-02T19:02:47+03:00
Общество

Очередной воронежец выиграл миллион рублей в лотерею

Сумма выигрыша стала подарком к Новому Году
Юлия ТЕРНОВА
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Очередной житель Воронежской области выиграл в лотерее. Сумма выигрыша составила миллион рублей. Это, конечно, не миллиард, который разыгрывали в честь Нового Года, но все равно немаленькая сумма. Главный приз поделили межу собой два участника - жители Санкт-Петербурга и Свердловской области.

Удача для неизвестного воронежца случилась в десятом туре. Личность победителя как всегда не раскрывают в целях его же безопасности. Отметим, что о своем везении в соцсетях накануне рассказывала некая жительница Воронежа. Правда, она ли стала обладательницей семизначной суммы, не известно. Номер счастливого билетика был таким: 126420423755.

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