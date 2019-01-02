Гидрометцентр вновь объявил желтый уровень опасности: в Воронеже ожидается налипание мокрого снега

2 Янв. 2019 2019-01-02T18:32:19+03:00

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Специалисты Гидрометцентра вновь предупреждают жителей Воронежа и области о капризах погоды. Утром 2 января синоптики предупреждали о сильном ветре, который ожидался днем. Сегодня вечером и весь завтрашний день ожидается мокрый снег, который может провоцировать обрушение плохо закрепленных конструкций, падение деревьев и обрывы проводов. Поэтому автомобили нежелательно парковать под деревьями и рекламными щитами. По возможности держитесь подальше от высоковольных провдов.

Прогнозируют нам также гололед. Температура за окном обещает быть в районе -3 градусов.