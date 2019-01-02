2019-01-02T18:04:21+03:00
Новый год 2019

2 января по улицам Воронежа расхаживали люди в трусах и халатах

Молодых людей запечатлели на пешеходном переходе
Юлия ТЕРНОВА
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Скриншот поста в "Типичном Воронеже"Скриншот поста в "Типичном Воронеже"
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Утром 2 января в Воронеже сфотографировали странную компанию. Хотя после празднования Нового Года едва ли можно назвать какую бы то ни было картину странной. В сообществе "Типичный Воронеж" пояивлся снимок, на котором "легко одетые" молодые люди переходят дорогу. Прохожие, кажется, не обращают на них пристального внимания. Между тем, на одном из приятелей старенький дормашний халат, а на другом - только трусы.

Автор фото Алиса Иванова подписала его словами: "2 января. Ничего необычного".

- Просто до магазина решили прогуляться, - предположил один из комментаторов.

При этом ребята зачем-то заходили в магазин обуви. При том, что обувь на них как раз-таки была... Что ж, не будем искать логики в поведении молодых людей. К тому же, что один из них, узнав о свалившейся на него славе, уже написал, что "просто гулял".

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