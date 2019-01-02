2019-01-02T16:47:05+03:00
Происшествия

В Воронеже все еще ищут девушку, которая изрезала лицо и глаз посетительнице ресторана

Это случилось на новогодней вечеринке
Юлия ТЕРНОВА
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Посетительницу ресторана "Платонов", которая изрезала девушке лицо разбитым бокалом за пролитый на платье мартини, пока не нашли. Ее личность установлена. Более того, постоянные посетители заведения периодически видели здесь эту "светскую львицу". Тем временем, происшествие на предновогодней вечеринке, случившееся в ночь на 30 декабря, бурно обсуждают до сих пор. Пострадавшей стала 25-летняя Нана Убирия, которая до сих пор находится в офтальмологической больнице после сложной операции.

Инцидент зафиксирован видеокамерами: на часах было примерно 1:30, на втором этаже ресторана потерпевшая и обидчица стояли у барной стойки. В какой-то момент, неловко повернувшись во время танца, Нана случайно опрокинула бокал на стоящую рядом девушку. Как говорят очевидцы, лишь капли алкогольного напитка попали на хозяйку шампанского.

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