Воронежцы: к ТЦ "Арена" съехались пожарные машины

2 Янв. 2019 2019-01-02T16:04:52+03:00

Об этом сообщили в соцсетях

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Воронежцы сообщают, что к торговому центру "Арена" съехались пожарные машины - около десяти единиц. Пост об этом появился в сообществе "Типичный Воронеж". По признанию автора поста, на третьем этаже здания ощущается запах горелых проводов. Однако эвакуации не происходит.

- Были в "Арене" в кино. Около 13 часов в зал заходили пожарные, ничего не объяснили. Пришлось уйти из зала, дети немножко испугались. Были на мультике, - рассказывает еще одна посетительница ТЦ.

Как пояснили в пресс-службе ГУ МЧС, причиной появления пожарных стал ложный вызов. Люди пожаловались на запах плавящейся пластмассы, однако сотрудники ведомства не нашли источника запаха.