В Воронежской области мужчина погиб, запуская салют

2 Янв. 2019 2019-01-02T18:53:07+03:00

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Житель Воронежской области погиб при запуске фейерверка. По этому поводу проводят проверку в следственном комитете. Трагедия произошла в селе Большой Мартын в Панинском районе сразу после боя курантов в новогоднюю ночь. Снаряд попал в 29-летнего жителя Терновки, который и занимался запуском салюта. Мужчина скончался на месте, до прибытия бригады скорой помощи.

Следователи опросили свидетелей, назначили медицинскую экспертизу. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.