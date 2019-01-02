2019-01-02T18:53:07+03:00
Происшествия

В Воронежской области мужчина погиб, запуская салют

ЧП произошло в Панинском районе
Юлия ТЕРНОВА
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Предположительно, мужчина заглянул в коробку из-за того, что залп запаздывалПредположительно, мужчина заглянул в коробку из-за того, что залп запаздывалФото: Андрей КОПАЛОВ
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Житель Воронежской области погиб при запуске фейерверка. По этому поводу проводят проверку в следственном комитете. Трагедия произошла в селе Большой Мартын в Панинском районе сразу после боя курантов в новогоднюю ночь. Снаряд попал в 29-летнего жителя Терновки, который и занимался запуском салюта. Мужчина скончался на месте, до прибытия бригады скорой помощи.

Следователи опросили свидетелей, назначили медицинскую экспертизу. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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