Воронежцы сообщают, что в новогоднюю ночь их обманули с транспортом

2 Янв. 2019 2019-01-02T13:51:42+03:00

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Накануне 31 декабря активисты организации "Город и транспорт" сообщали об указе Управления транспорта, согласно которому часть важных маршрутов городских автобусов должны были работать до трех часов ночи. Сообщалось, что в Воронеже будут ходит следующие автобусы: 1КВ, 1КС, 3, 5, 5А, 9КА, 9КС, 20, 20М, 22, 23К, 25А, 27, 33К, 37, 37А, 39, 41, 49, 49А, 49М, 50, 52, 64, 69Т, 70А, 70М, 77К, 79, 80, 88, 88А, 90, 104, 105, 125. Однако воронежцы жалуются на то, что улицы были совершенно вымершими и пользоваться в праздничную ночь все равно пришлось услугами такси, которые по понятным причинам подорожали. Вот такой пост оставили в сообществе "Подслушано Воронеж":

- А тем временем, в новогоднюю ночь в Воронеже был всего замечен всего один выживший маршрут. Да да, в то время как в Москве и Санкт-Петербурге транспорт и метро ходили исправно до трех ночи. При этом население города на конец 2018 года превышает 1,3 млн человек, и эта цифра не окончательна. Что в принципе уже доказывает, что Воронеж давно не глухая деревня. Так что же у нас с транспортом все так плохо?

В доказательство автор, пожелавший остаться анонимным, прикрепил скриншот сервиса "Яндекса", с помощью которого можно отслеживать автобусы. Там, действительно, значился всего один автобус на карте, охватывающей довольно большое число центральных улиц. Часы показывали 01.26.