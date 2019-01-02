Под Воронежем вор угнал авто и перевернулся на нем после празднования Нового Года

2 Янв. 2019 2019-01-02T13:03:43+03:00

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В полицию обратился 72-летний мужчина из поселка Хохол. 29 декабря у него угнали его "ВАЗ". А уже в ночь на 30 декабря машину обнаружили перевернутой и искареженной в кювете: угонщик попал в ДТП. Что не удивительно, ведь такие поступки чаще всего совершают на пьяную голову. Так закончилось для 29-летнего местного жителя веселье по поводу еще не наступившего Нового Года.

- Молодой человек был задержан по месту жительства и под тяжестью предъявленных неопровержимых улик дал признательные показания. При этом пояснил, что в ночь на 30 декабря находился в р.п. Хохольский. Употребив спиртные напитки, шел по улице Школьной. Заметив припаркованный ВАЗ, подошел поближе. А когда обнаружил, что транспортное средство не заперто, то без раздумий проник в салон. Немного покатавшись по поселку, направился к себе домой, в соседнее село Хохол. Проехав около семи километров, не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля, - сообщают в пресс-службе полиции.

Сам угонщик почти не травмировался и предпочел сбежать с места аварии. Грозит ему до пяти лет тюрьмы.