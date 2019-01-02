В Воронежской области желтый уровень опасности: ожидается сильный ветер

2 Янв. 2019 2019-01-02T11:41:21+03:00

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В Воронежской области объявили желтый уровень погодной опасности. По данным специалистов Гидрометцентра России, в регионе ожидается довольно сильный ветер, который может рушить слабо укрепленные конструкции. Предупреждение сделали на сегодня, 2 января. Ветер может подняться примерно с полудня до шести вечера. Горожан и жителей области просят быть осторожными. В целом, сегодня нам обещали -3 градуса и небольшой снег. Примерно такой же прогноз остается и на завтра, 3 января.