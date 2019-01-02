Под Новый Год воронежец стал жертвой ограбления, выйдя в магазин

2 Янв. 2019 2019-01-02T10:41:58+03:00

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28 декабря в полицию обратился 50-летний воронежец. Он сообщил, что его избили неподалеку от продуктового магазина на улице Ростовской. Мужчина пошел купить недостающих продуктов, когда на него напал неизвестный. Он выследил воронежца, шел за ним от самой двери магазина, чтобы дождаться, пока они попадут в безлюдное место, и улучил момент, чтоб украсть сумку. В ней лежали банковские карты. Вора поймали очень скоро. Сейчас он задержан. Оказалось, ему 20 лет, он местный житель. Деньги грабителю понадобились к празднику: что ж, все по-своему принимают праздничные хлопоты. Теперь задержанному грозит до семи лет тюрьмы.