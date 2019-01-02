2019-01-02T10:41:58+03:00
Происшествия

Под Новый Год воронежец стал жертвой ограбления, выйдя в магазин

Грабителя быстро поймали
Юлия ТЕРНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

28 декабря в полицию обратился 50-летний воронежец. Он сообщил, что его избили неподалеку от продуктового магазина на улице Ростовской. Мужчина пошел купить недостающих продуктов, когда на него напал неизвестный. Он выследил воронежца, шел за ним от самой двери магазина, чтобы дождаться, пока они попадут в безлюдное место, и улучил момент, чтоб украсть сумку. В ней лежали банковские карты. Вора поймали очень скоро. Сейчас он задержан. Оказалось, ему 20 лет, он местный житель. Деньги грабителю понадобились к празднику: что ж, все по-своему принимают праздничные хлопоты. Теперь задержанному грозит до семи лет тюрьмы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Воронежской области мужчина погиб, запуская салют
Воронежцы сообщают, что в новогоднюю ночь их обманули с транспортом
Под Воронежем вор угнал авто и перевернулся на нем после празднования Нового Года
В Воронежской области желтый уровень опасности: ожидается сильный ветер
На трассе под Воронежем сбили женщину, которая не захотела воспользоваться надземным переходом
Воронежские мультипликаторы сделают из ужастика «Гензель и Гретель» комедию
Воронежцев приглашают на экскурсии в Дивногорский мужской монастырь
Воронежцы могут бесплатно посмотреть красоты области
Воронежцы могут сходить на елку в дворянском стиле в замке Ольденбургских
Воронежские санитарные врачи перед Новым годом сняли с продажи 38 кг красной икры
Воронежцев приглашают на святки в усадьбу Веневитиновых
Дебош на борту самолета, экстренно севшего в Воронеже, устроил бывший хоккеист
Воронежцев приглашают побродить с Хрюшей по музею и сделать свинок и рождественских ангелов
В Воронежской области большегруз после заноса перекрыл трассу
В Камерном воронежцам показывают оленя из "Дяди Вани" и зеленого мальчика из "Бориса Годунова
В Воронежской области престарелый рецидивист угнал иномарку, чтобы покататься
Самолет из Сочи высадил в Воронеже дебошира
Тысячи воронежцев отметили Новый год у главной елки города
В новогоднюю ночь под Воронежем сгорел жилой дом
В новогодние каникулы в Воронеже будет идти снег