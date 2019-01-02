На трассе под Воронежем сбили женщину, которая не захотела воспользоваться надземным переходом
Она погибла
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В Новоусманском районе накануне насмерть сбили женщину, которая пыталась перейти дорогу в неположенном месте. Это произошло 1 января около 17.20 на 15 километре дороги "Воронеж - Тамбов". Как сообщают в пресс-службе регионального управления полиции, в зоне видимости находился надземный пешеходный переход, но женщина не захотела им воспользоваться. Водитель "Киа" не успел среагировать и затормозить. За рулем иномарки находился 27-летний молодой человек. Погибшей было 48 лет, она была местной жительницей. По факту случившегося начали проверку в ГИБДД.