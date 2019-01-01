Воронежцев приглашают на экскурсии в Дивногорский мужской монастырь

1 Янв. 2019 2019-01-01T20:13:29+03:00

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С 1 по 8 января, а также в дни святок до 19 января воронежцы могут побывать на экскурсиях в Свято-Успенском Дивногорском мужском монастыре. Обитель впервые приглашает к себе в гости.

Воронежцы смогут познакомиться с духовно-историческим наследием монастыря, его храмами, уникальными природными пейзажами и нерукотворными меловыми столбами - Дивами, а также смогут помолиться у главной святыни обители - чудотворной иконы Матери Божией Дивногорская (Сицилийская) и узнать о повседневной жизни монахов. Настоятель монастыря иеромонах Алексий приглашает всех также на Рождественское богослужение в ночь с 6 на 7 января. Можно подать записки с именами своих родных и близких о здравии и об упокоении.

- При желании можно остаться на ночь в уютной монастырской гостинице, а также пообедать и поужинать в трапезной, - сообщили в монастыре.

Заявки на экскурсии, ночевку и трапезу можно подать по телефону 89813531249.