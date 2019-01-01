2019-01-01T19:08:16+03:00
Звезды

Воронежцы могут бесплатно посмотреть красоты области

Открылась выставка работ с осеннего художественного пленэра
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В зале на Кирова, 8 в дни новогодних каникул воронежцы могут посмотреть работы с седьмого академического пленэра «На родине Крамского», который проходил в сентябре 2018 года в Острогожском и других районах области.

Красотами Воронежского края вдохновлялись академик РАХ Олег Савостюк, известные художники Александр Лавров, Елена Петрихина, Иван Александров, Ирина Берлизева, Иван Горешнев, Павел Золотов, Татьяна Киргизова, Олег Малявкин, Антон Мелентьев, Владимир Пименов, Любовь Савельева, Иван Согачев, Ирина Токарева Николай Третьяков, Ольга Шешменева, Евгений Ячный.

Выставка продлится до старого Нового года, вход свободный.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Воронежские мультипликаторы сделают из ужастика «Гензель и Гретель» комедию
Воронежцев приглашают на экскурсии в Дивногорский мужской монастырь
Воронежцы могут сходить на елку в дворянском стиле в замке Ольденбургских
Воронежские санитарные врачи перед Новым годом сняли с продажи 38 кг красной икры
Воронежцев приглашают на святки в усадьбу Веневитиновых
Дебош на борту самолета, экстренно севшего в Воронеже, устроил бывший хоккеист
Воронежцев приглашают побродить с Хрюшей по музею и сделать свинок и рождественских ангелов
В Воронежской области большегруз после заноса перекрыл трассу
В Камерном воронежцам показывают оленя из "Дяди Вани" и зеленого мальчика из "Бориса Годунова
В Воронежской области престарелый рецидивист угнал иномарку, чтобы покататься
Самолет из Сочи высадил в Воронеже дебошира
Тысячи воронежцев отметили Новый год у главной елки города
В новогоднюю ночь под Воронежем сгорел жилой дом
В новогодние каникулы в Воронеже будет идти снег