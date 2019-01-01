Воронежцы могут бесплатно посмотреть красоты области

1 Янв. 2019 2019-01-01T19:08:16+03:00

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В зале на Кирова, 8 в дни новогодних каникул воронежцы могут посмотреть работы с седьмого академического пленэра «На родине Крамского», который проходил в сентябре 2018 года в Острогожском и других районах области.

Красотами Воронежского края вдохновлялись академик РАХ Олег Савостюк, известные художники Александр Лавров, Елена Петрихина, Иван Александров, Ирина Берлизева, Иван Горешнев, Павел Золотов, Татьяна Киргизова, Олег Малявкин, Антон Мелентьев, Владимир Пименов, Любовь Савельева, Иван Согачев, Ирина Токарева Николай Третьяков, Ольга Шешменева, Евгений Ячный.

Выставка продлится до старого Нового года, вход свободный.