Воронежцы могут сходить на елку в дворянском стиле в замке Ольденбургских

1 Янв. 2019 2019-01-01T18:52:02+03:00

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Дворцовый комплекс Ольденбургских в новогодние каникулы будет работать со 2 по 8 января. В развлекательной программе множество событий.

Со 2 по 6 января в 12.00, 14.00 и 16.00 замке принцессы Ольденбургской пройдет мультмарафон - будут показывать лучшие российские мультики на новогоднюю и рождественскую тему.

Со 2 по 6 января в 13.00 во дворце будет работать творческая площадка «Морозные узоры», участники смогут нарисовать зимние картины.

Со 2 по 8 января в 11.30 и 13.30 будут проходить экскурсии «Путешествие в Рождество»: участников познакомят с традициями празднования рождества в России до 1917 года, расскажут об интересных историях и событиях, связанных с отмечанием этого праздника. Пройдет также квест-игра, во время которой участники могут ответить на вопросы о владельцах рамонского замка, его истории, о здании дворца. Игра проводится по предварительным заявкам (тел.(47340) 2 22 52, 8 900 301 49 74).

4 января в 12.00, 5 и 6 января в 10.00 во дворце пройдет елка в дворянском стиле «Рождественская круговерть». Праздник познакомит детвору с рождественскими в дворянской России конца XIX века. Участников ждет домашний театр, изготовление подарков своими руками, игры XIX века и чаепитие с «принцессой». Вход платный. В связи с проведением «Елки для детей в дворянском стиле» дворец» будет закрыт для посещения 4 января с 12.00 до 13.30, 5 января с 10.00 до 11.30.

Кстати, в режиме самостоятельного осмотра (без экскурсовода) дети до 18 лет могут в новогодние каникулы посетить замок бесплатно.

2, 3, 4, 5, 7 и 8 января объект будет открыт с 10.00 до 18.00, 6 января - с 10.00 до 17.00. 9 января во дворцовом комплексе будет выходной день.