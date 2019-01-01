2019-01-01T18:23:07+03:00
Общество

Воронежские санитарные врачи перед Новым годом сняли с продажи 38 кг красной икры

Обнаружили и фальсификат, и пропавший продукт из-за неправильного хранения
Ярослав ИВАНОВ
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В преддверии новогодних праздников воронежские санитарные врачи проверили торговые объекты, продающие один из самых популярных продуктов для праздничного застолья - красную икру. Всего с 24 по 31 декабря сотрудники управления Роспотребнадзора по Воронежской области проинспектировали 32 точки, шесть из которых оказались несанкционированными.

Врачи провели лабораторные исследования 17 проб икры. Результаты неутешительные. В 10 торговых точках выявили нарушения: неправильная маркировка, отсутствие товарно-сопроводительных документов, шесть партий икры пропало из-за не соблюдения условий хранения и реализации.

Нашли и фальсификат: баночки лососевой зернистой икры ООО «Жемчужина Камчатки» - производитель по адресу Камчатский край, Соболенский район, река Коль, ул. Степная, 5, указанному на банке, деятельность не осуществляет.

В итоге составили 10 протоколов об административных правонарушениях, а также из торгового оборота изъяли продукт без документов, подтверждающих происхождение и безопасность, - 19 партий икры весом 38 кг.

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