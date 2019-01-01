2019-01-01T17:06:31+03:00
Звезды

Воронежцев приглашают на святки в усадьбу Веневитиновых

В программе ряженые, песни-пляски-колядки, гадания и обряды
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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12 января в музее-усадьбе Веневитинова, что в селе Новоживотинное, пройдет большой семейный праздник, посвященный святкам - народным гуляниям, которые отмечали с Рождества и до Крещения.

В программе «Святки в усадьбе Веневитиновых» запланированы забавные игры и конкурсы, костюмированные инсценировки на темы известных рождественских повестей и рассказов. Встречать гостей будут задорные ряженые, будут петь хором народные песни, разучивать озорные колядки, участников ждут разудалые пляски, таинственные святочные гадания и другие суеверные обычаи, яркие театрализованные обряды в традициях XIX века.

Праздник начнется в 15.00.

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