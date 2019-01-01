Воронежцев приглашают побродить с Хрюшей по музею и сделать свинок и рождественских ангелов

1 Янв. 2019 2019-01-01T15:15:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Музей имени Крамского не работает 1 и 7 января. Посетить храм искусства в новогодние каникулы воронежцы смогут 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января. В эти дни малыши и школьники в режиме свободного посещения могут посмотреть экспозиции и выставки бесплатно.

Кроме того, работники музея приготовили развлекательную программу - серию мастер-классов, квесты, показы мультиков.

2 и 3 января с 11.00 до 16.00 взрослых и детей от 6 лет ждет новогодняя игра-бродилка по музейным залам в компании любознательной Хрюши-Повторюши. С собой нужно иметь ручку или карандаш. Участие в квесте платное.

3 января в 12.00 в выставочном зале второго этажа пройдет бесплатный показ мультфильмов, созданных студиями «Пчела» (Москва), «Да» (Санкт-Петербург) и «Телескоп» (Воронеж). Зрители познакомятся с историей елочки в новогоднюю ночь, с цаплей, которая не умеет падать, и со снежинкой, которая оказывается в Африке.

4 января в 11.00 в музее пройдет мастер-класс известного воронежского керамиста Аркадия Чудакова по созданию свинок-копилок. Все материалы предоставляются, созданные изделия мастер обожжет в специальной печи, после чего участники смогут забрать их домой. Записаться можно по телефону 255-50-81, мастер-класс платный.

5 января в 11.00 Аркадий Чудаков проведет еще один платный мастер-класс - по созданию рождественских ангелов из глины. Запись по тому же телефону.

6 января в 12.00 в лекционном зале музея пройдет занятие, где участников познакомят с копией произведения итальянского мастера XV века Джентиле да Фабриано «Поклонение волхвов», выполненной неизвестным французским мастером в XVIII веке. Воронежцы узнают рождественскую историю о трех царях, а также историю создания алтарной картины. А в ходе практической части распишут заготовки для подсвечников витражными красками. Мастер-класс платный, запись по тому же телефону.