В Воронежской области большегруз после заноса перекрыл трассу

1 Янв. 2019 2019-01-01T14:27:43+03:00

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Выручка понадобилась утром 31 декабря водителю большегруза. Из-за гололеда «Вольво» занесло, грузовик перекрыл проезжую часть под Нововоронежем, водитель самостоятельно не мог выправить машину.

На помощь шоферу пришли сотрудники ДПС ОГИБДД по Нововоронежу, патрулировавшие маршрут и обнаружившие проблему. Сотрудники ГИБДД вызвали машину коммунальных служб. Приехавшие коммунальщики насыпали под колеса «Вольво» пескосоляную смесь для улучшения сцепки колес с дорогой. После этого водитель большегруза смог развернуть машину. Шофер поблагодарил полицейских и коммунальщиков.