В Камерном воронежцам показывают оленя из "Дяди Вани" и зеленого мальчика из "Бориса Годунова

1 Янв. 2019 2019-01-01T13:29:21+03:00

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Прогуливаясь на новогодних каникулах по улицам города, зайдите в галерею Камерного. Там можно бесплатно посмотреть новую выставку, посвященную 25-летию театра.

Воронежцам показывают работы известного московского сценографа Николая Симонова - эскизы декораций, элементы костюмов и декора сцены, созданные художником для постановок Михаила Бычкова «Дядя Ваня», «Борис Годунов», «Электра и Орест», «14 красных избушек», «Циники». Здесь можно, в частности, потрогать макет одного из оленей, так восхитивших зрителей в спектакле "Дядя Ваня", и рассмотреть "зеленого мальчика" из "Бориса Годунова".

Выставку можно посмотреть до конца января, вход свободный.