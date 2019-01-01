В Камерном воронежцам показывают оленя из "Дяди Вани" и зеленого мальчика из "Бориса Годунова
Прогуливаясь на новогодних каникулах по улицам города, зайдите в галерею Камерного. Там можно бесплатно посмотреть новую выставку, посвященную 25-летию театра.
Воронежцам показывают работы известного московского сценографа Николая Симонова - эскизы декораций, элементы костюмов и декора сцены, созданные художником для постановок Михаила Бычкова «Дядя Ваня», «Борис Годунов», «Электра и Орест», «14 красных избушек», «Циники». Здесь можно, в частности, потрогать макет одного из оленей, так восхитивших зрителей в спектакле "Дядя Ваня", и рассмотреть "зеленого мальчика" из "Бориса Годунова".
Выставку можно посмотреть до конца января, вход свободный.