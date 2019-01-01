В Воронежской области престарелый рецидивист угнал иномарку, чтобы покататься

1 Янв. 2019 2019-01-01T12:39:32+03:00

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29 декабря житель поселка Новотроицкий Таловского района лишился своего авто по глупости. Около половины восьмого вечера 27-летний мужчина собирался отъезжать на своем «Сеат-Толедо» от дома, когда вспомнил, что забыл что-то и вернулся в жилище, а двигатель машины глушить не стал, рассчитывая, что вернется через пару минут.

Когда он вышел из дома, автомобиля на привычном месте не оказалось. Искать его пришлось полицейским. Сотрудники Госавтоинспекции задержали машину через 40 минут на одной из поселковых улиц. За рулем оказался 60-летний мужчина, ранее судимый. Он признался, что когда увидел машину с работающим двигателем, решил покататься.

За угон ему грозит до пяти лет заключения.