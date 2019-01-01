Тысячи воронежцев отметили Новый год у главной елки города

1 Янв. 2019 2019-01-01T11:55:22+03:00

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Вечером 31 декабря на площади Ленина было многолюдно. Молодежь кружилась на коньках на бесплатном катке, другие горожане пришли погулять на празднике у главной елки. После сказочного представления с участием Бабы Яги, Кощея и Змея Горыныча на уличной сцене выступили ансамбли. Воронежцы активно подпевали новогодние хиты. А после концерта с удовольствием фотографировались на память со сказочными персонажами, Дедом Морозом и Снегурочкой, а также с новогодними арт-объектами. Напомним, на площади снова установили светящийся шар и другую иллюминацию - мини-стелу «Воронеж» и новогодние цифры.