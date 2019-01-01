2019-01-01T11:21:47+03:00
Происшествия

В новогоднюю ночь под Воронежем сгорел жилой дом

Пожар оставил без кровли жителей села Алешки
Ярослав ИВАНОВ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Новогодняя ночь не обошлась без происшествий. На несколько вызовов пришлось выезжать огнеборцам.

В четыре часа утра восемь сотрудников МЧС на двух пожарных машинах тушили дом в селе Алешки Терновского района. Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 3.47. Через пятнадцать минут после вызова огонь ликвидировали. Дом сгорел. Слава богу, из людей никто не пострадал. Специалисты выясняют причину возгорания, сообщили в Главном управлении МЧС России по Воронежской области.

Также пожарные выезжали в новогоднюю ночь тушить сараи: в 1.40 в село Парижская Коммуна Верхнехавского района, а в 6.36 - в село Серебрянка Семилукского района.

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