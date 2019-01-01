В новогодние каникулы в Воронеже будет идти снег

1 Янв. 2019 2019-01-01T11:05:39+03:00

Изменить размер текста: A A

В первые дни января в Воронеже ожидается комфортная зимняя погода, сообщают в Воронежском гидрометцентре. Сегодня, 1 января, на улице редкие снежинки и 9-11 градусов мороза. В 1979-м в этот день было -28, а вот в 1971-м было 6 градусов тепла!

Но сегодня ночью температура воздуха начнет повышаться - до минус 8, а днем, 2 января, до минус 3, пойдет сильный снег.

Снегопад усилится в ночь на четверг, 3 января, днем станет еще телее - нас ждет нулевая температура, синоптики ожидают снег с дождем.

В пятницу, 4 января, температура начнет медленно понижаться - днем будет до минус 2.

В субботу, 5 января, на улице будет до минус 6-8 и снова пойдет небольшой снежок.