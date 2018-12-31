Каждый третий воронежец мечтал провести этот Новый год за границей

31 Дек. 19:14 2018-12-31T19:15:55+03:00

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Мечты, к сожалению, не всегда сбываются: быть может, вы хотели бы оказаться 31 декабря на Мальдивах или в Крыму, но в итоге остались дома? Исследователи института социологического мнения «Квалитас» решили дать воронежцам помечтать и сказать, где бы они хотели встретить этот Новый год, даже если это не получится исполнить.

Так, оказалось, что среди непосед большинство (31%) хотели бы оказаться в другом городе России. Практически столько же воронежцев мечтают о заграничных странах: 19% были бы не прочь оказаться на пляже какой-нибудь жаркой страны, а еще 11% предпочитают все-таки традиционный Новый год, но он должен пройти, например, в скандинавском антураже.

Что интересно, в реальности за границу отправятся лишь чуть больше 4% воронежцев. Ну что ж, быть может мечты сбудутся в следующем году?

Еще 22% было бы достаточно выехать в лес или на турбазу. А 16% хватило бы и того, если бы они выбрались в гости к друзьям.