2018-12-31T18:17:27+03:00
Происшествия

Двадцать спасателей тушили загоревшуюся многоэтажку в центре Воронежа

Пока не известно, почему начался пожар
Олег ИВАНОВ
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Чуть больше 20 минут потребовалось спасателям, чтобы побороть огоньЧуть больше 20 минут потребовалось спасателям, чтобы побороть огоньФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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Пенсионерка отравилась продуктами горения и была госпитализирована во время пожара в доме №3 на улице Мира. Одна из многоэтажек в Центральном районе Воронежа загорелась 31 декабря примерно в 12:11. Почему появилось возгорание - пока не известно.

На место ЧП выехало семь пожарных машин. Всего 20 спасателей боролись с огнем. Огонь быстро распространялся по квартире, захватывая все новые, и новые вещи. В итоге под контролем пламени оказалось около 10 квадратных метров. К счастью, пожар удалось ликвидировать в 12:35.

Это не первое подобное ЧП на этих выходных: накануне в Воронеже на пожаре погибла 85-летняя женщина. ЧП произошло в одной из квартир дома № 94 по Московскому проспекту.

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