2018-12-31T17:30:12+03:00
Общество

Только 13% воронежцев считают, что 2018 год был лучше предыдущего

К сожалению, многие придерживаются обратного мнения
Олег ИВАНОВ
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Посмотрим, что же принесет нам 2019 год?Посмотрим, что же принесет нам 2019 год?Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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- Каким был уходящий 2018 год для России? - с таким вопросом к воронежцам на днях обратились специалисты института общественного мнения «Квалитас». Можно было сказать, что он лучше 2017-го или же хуже его. Но оказалось, что большинство горожан (46%) не заметили каких-либо отличий. Видимо, для них никаких значимых событий в жизни страны за последние 12 месяцев не произошло.

Но пугает другое: только 13% воронежцев уверены, что этот год был лучше, чем предыдущий. В то же время противоположного мнения придерживаются 39% респондентов. Несмотря на то, что социологи просили сделать некую «глобальную» оценку, воронежцы все равно чаще отталкивались от собственной жизни. Не удивительно, что чем больше зарабатывал респондент, тем более позитивно отвечал на вопросы.

Продолжая тему личных успехов и неудач, все-таки нужно отметить, что некоторые респонденты уверены, что лично для них год сложился лучше, чем для страны в целом. Так «лично для себя» год считают лучше уже 27% воронежцев. А негативной оценки придерживаются 36%. Остальные либо опять же не видят изменений, либо не смогли ответить на вопрос.

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