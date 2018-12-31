В центре Воронежа столбики, ограничивающие въезд на тротуар, вырвали через несколько дней после установки

СЕГОДНЯ 17:12 2018-12-31T17:12:04+03:00

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На днях воронежский активист Алексей Шамардин сообщили, что куда-то исчезли столбики, ограничивающие въезд на тротуар, у дома №31 на улице Кольцовской. Долгое время место перед этим домом некоторые автомобилисты использовали как личную парковку, но с появлением «ограничителей» заехать на пешеходную зону оказалось попросту невозможно. Для того, чтобы столбики наконец-то поставили, активисту даже пришлось отправиться на личный прием к первому заместителю мэра Сергею Петрину.

Однако прошло не так много времени и столбики с одной стороны просто исчезли. Куда? Активист предположил, что их кто-то сломал. Однако в комментариях предложили другую версию: эти «ограничители» специально установили не до конца. Основывается эта версия на том, что уже на следующий день после установки, столбиков было недостаточно для остановки автомобиля. Хотя с другой стороны, сломать же их тоже могли всего за один день? В любом случае Алексей Шамардин намерен вновь идти на прием и добиваться полноценной установки ограждения.