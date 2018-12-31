В Воронеже у авторынка слепили из снега лису, ворующую поросенка

СЕГОДНЯ 16:40 2018-12-31T16:40:02+03:00

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Умелые воронежцы продолжают радовать всех окружающих настоящими скульптурами из снега. А как иначе назвать эту красоту? Очередной пример появился неподалеку от городского авторынка. Там кто-то слепил лисичку, держащую в руках поросенка. При этом хищница осторожно оглядывается, как будто она украла символ года. А сам поросенок обмотан праздничной лентой.

Правда, не известно, как долго простоит вся эта красота? Ведь желающих сломать снежные скульптуры обычно гораздо больше, чем желающих их делать. Вдвойне обидно понимать это. наверное, автору данной снежной скульптуры, ведь на ее возведение он, скорее всего, потратил не один час.