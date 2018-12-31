2018-12-31T16:40:02+03:00
Общество

В Воронеже у авторынка слепили из снега лису, ворующую поросенка

Горожане боятся, что кто-нибудь сломает эту красоту
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
Фото их группы "Мой и твой Воронеж"Фото их группы "Мой и твой Воронеж"Фото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Умелые воронежцы продолжают радовать всех окружающих настоящими скульптурами из снега. А как иначе назвать эту красоту? Очередной пример появился неподалеку от городского авторынка. Там кто-то слепил лисичку, держащую в руках поросенка. При этом хищница осторожно оглядывается, как будто она украла символ года. А сам поросенок обмотан праздничной лентой.

Правда, не известно, как долго простоит вся эта красота? Ведь желающих сломать снежные скульптуры обычно гораздо больше, чем желающих их делать. Вдвойне обидно понимать это. наверное, автору данной снежной скульптуры, ведь на ее возведение он, скорее всего, потратил не один час.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Только 13% воронежцев считают, что 2018 год был лучше предыдущего
В центре Воронежа столбики, ограничивающие въезд на тротуар, вырвали через несколько дней после установки
Капитан воронежского «Факела » Игорь Лебеденко уйдет из клуба
Хоккеиста из Воронежской области признали лучшим защитником Молодежной лиги
В Воронеже в 2019 году IT-компании планируют расширения, а банки и строительные компании думают о сокращениях
Жительница Воронежа разместила объявление в интернете и лишилась 50 тысяч рублей
Новогодние советы воронежского сомелье: как правильно открывать и пить вино
Воронежцы соорудили милую свинку из автомобилей
Ночью в одном из дворов Воронежа полыхал «Лексус»
В новогоднюю ночь будет работать часть маршрутных автобусов
Новый год в Воронеже 2019: как правильно открыть бутылку шампанского
Воспоминания о былой работе подтолкнули жителя Воронежской области на угон «КамАЗа»
Одинокая воронежская девушка показала, как нарядила кота к Новому Году
Воронежцев предупредили о подозрительном мужчине, который предлагает помочь вернуть эвакуированное авто
В воронежской многоэтажке на пожаре погибла 85-летняя пенсионерка
На новогодних каникулах воронежских водителей чаще будут проверять на трезвость
Воронежцы сообщают о возвращении невыносимой вони
В полиции напомнили о перекрытиях и изменениях движения в Воронеже на праздники
Открытие главной елки Воронежа пройдет с пиротехническим шоу
Сотрнудники ГИБДД спасли замерзающего водителя на трассе под Воронежем
Ровно месяц в Воронеже ищут без вести пропавшую 16-летнюю Яну Карпову
Большая часть воронежцев останется дома на Новый Год