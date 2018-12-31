2018-12-31T15:47:25+03:00
Спорт

Капитан воронежского «Факела » Игорь Лебеденко уйдет из клуба

Ожидается, что нападающий отправится радовать волгоградских болельщиков
Олег ИВАНОВ
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Видимо, нападающий все-таки хочет сменить обстановкуВидимо, нападающий все-таки хочет сменить обстановкуФото: Юрий КОЗЛОВ
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Капитан воронежского «Факела» Игорь Лебеденко вероятно станет игроком «Ротора». В контракте игрока прописана опция, согласно которой он зимой может сменить клуб. В его услугах заинтересованы и в команде «Химки», но сам нападающий склоняется в пользу волгоградского клуба. Об этом сообщает «Матч ТВ».

35-летний форвард долгое время выступал в РФПЛ за «Локомотив», «Торпедо», «Терек», «Ростов» и «Рубин». Игорь Лебеденко бывал в студии радио «Комсомольская правда» в Воронеже и рассказывал о работе с Черчесовым, о своих трех сыновьях и о любимом месте города.

Но не только этим запомнился нападающий. В текущем первенстве ФНЛ он провел 20 матчей, забил 10 мячей и отдал две голевые передачи. То есть Лебеденко поучаствовал в 43% голов «Факела».

С другой стороны «Факел» на правах аренды пополнит Артем Юсупов —нападающий «Урала», вероятно, рассматривается в качестве альтернативы Лебеденко.

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