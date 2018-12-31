Хоккеиста из Воронежской области признали лучшим защитником Молодежной лиги
Большинство игр Константин Колмагоров провел крайне полезно для команды
Фото: mhl.khl.ru
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Национальная молодежная хоккейная лига подвела итоги декабря и объявила тройку лучших игроков месяца. Так, лучшим защитником стал Константин Колмагоров из ХК «Россошь». На счету молодого игрока из системы воронежского «Бурана» в 8 играх - 8 передач, показатель полезности «+9». То есть пять игр он провел с «плюсом» - 2 игры на «ноль» - 1 игры с «минусом».
Кроме того, лучшим голкипером заключительного месяца 2018 года признан Кирилл Орехов из пензенского «Дизелиста». А лучшим нападающим - Наиль Кантеев из «Дизелиста».