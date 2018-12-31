2018-12-31T13:50:22+03:00
Общество

В Воронеже в 2019 году IT-компании планируют расширения, а банки и строительные компании думают о сокращениях

Низкий уровень продаж - одна из причин, по которой компании не могут оставить персонал
Виктор ЛЕВШАКОВ
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Служба исследований компании HeadHunter провела опрос среди соискателей Воронежской области и выяснила, чего они ждут от работодателей в наступающем году.

Так, 20% респондентов рассказали о планируемом расширении штата компаний, 31% – о возможных сокращениях. Выше всего доля тех, кто говорит о расширении – в сфере IT и автомобильного бизнеса, ниже всего – в науке, образовании и банковской сферах.

Более того, именно в банковской сфере прогнозируется наибольшее число сокращений. Также о сокращениях все чаще думают в фармацевтической, медицинской, строительной сферах.

- По словам соискателей, основной причиной возможного сокращения штата руководство называет, сложное положение компании (45%), а также низкий уровень продаж (24%). Также, среди причин этому указывают: автоматизацию рабочих мест, внедрение новых технологий и закрытие отделений компании из-за высоких арендных ставок, - комментируют hr-специалисты.

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