Жительница Воронежа разместила объявление в интернете и лишилась 50 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 13:19 2018-12-31T13:20:40+03:00

Можно сказать, что она сама отдала деньги преступнику

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52-летняя жительница Воронежа разместила объявление о продаже автомобильной резины на одном из сайтов в интернете. Через некоторое время ей позвонил неизвестный. Мужчина сообщил, что желает приобрести шины и готов внести оплату на банковскую карту.

Далее все было довольно стандартно: мошенник попросил сообщить ему реквизиты карты, а заодно и прочие необходимые ему данные, после чего перевел себе с ее банковского счета около 50 тысяч рублей.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».Сотрудниками полиции организован комплекс оперативно - розыскных мероприятий, но найти подобных мошенников довольно трудно.

Поэтому стражи порядка напоминают гражданам о необходимости проявлять бдительность, проверять информацию, поступающую от незнакомцев, не поддаваться на провокации людей.