Жительница Воронежа разместила объявление в интернете и лишилась 50 тысяч рублей
52-летняя жительница Воронежа разместила объявление о продаже автомобильной резины на одном из сайтов в интернете. Через некоторое время ей позвонил неизвестный. Мужчина сообщил, что желает приобрести шины и готов внести оплату на банковскую карту.
Далее все было довольно стандартно: мошенник попросил сообщить ему реквизиты карты, а заодно и прочие необходимые ему данные, после чего перевел себе с ее банковского счета около 50 тысяч рублей.
Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».Сотрудниками полиции организован комплекс оперативно - розыскных мероприятий, но найти подобных мошенников довольно трудно.
Поэтому стражи порядка напоминают гражданам о необходимости проявлять бдительность, проверять информацию, поступающую от незнакомцев, не поддаваться на провокации людей.