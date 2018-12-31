2018-12-31T13:20:40+03:00
Происшествия

Жительница Воронежа разместила объявление в интернете и лишилась 50 тысяч рублей

Можно сказать, что она сама отдала деньги преступнику
Олег ИВАНОВ
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Стражи порядка напоминают гражданам о необходимости проявлять бдительностьСтражи порядка напоминают гражданам о необходимости проявлять бдительностьФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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52-летняя жительница Воронежа разместила объявление о продаже автомобильной резины на одном из сайтов в интернете. Через некоторое время ей позвонил неизвестный. Мужчина сообщил, что желает приобрести шины и готов внести оплату на банковскую карту.

Далее все было довольно стандартно: мошенник попросил сообщить ему реквизиты карты, а заодно и прочие необходимые ему данные, после чего перевел себе с ее банковского счета около 50 тысяч рублей.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».Сотрудниками полиции организован комплекс оперативно - розыскных мероприятий, но найти подобных мошенников довольно трудно.

Поэтому стражи порядка напоминают гражданам о необходимости проявлять бдительность, проверять информацию, поступающую от незнакомцев, не поддаваться на провокации людей.

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