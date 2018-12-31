Новогодние советы воронежского сомелье: как правильно открывать и пить вино

СЕГОДНЯ 12:26 2018-12-31T12:26:06+03:00

Салфетка в руке находится не случайно. Она пригодится, чтобы убрать капельку с бутылки. Фото: из архива «КП»

Изменить размер текста: A A

Перед длинными новогодними каникулами корерспонденты "КП" встретились в профессиональным сомелье и выяснили, как правильно обращаться с алкоголем. Полную инструкция по употреблению шампанского, водки, самогона, коньяка можно посмотреть в нашем материале. А пока предлагаем познакомиться с особенностями пития вина.

Важный момент при открытии вина: срезать фольгу нужно немного ниже края горлышка. В термоупоковочном колпачке содержится свинец. Он не должен взаимодействовать с вином. Дальше протираем салфеткой само горлышко и пробку. Затем в самый центр вставляем штопор. Вкручиваем его практически полностью, оставляем полтора витка. Не вытаскивая немного до конца пробку, обхватываем ее салфеткой, и аккуратно, прокручивая, достаем. Таким образом можно открыть вино без хлопка.

Начатую бутылку лучше не оставлять на столе. Поставьте ее рядом на какую-нибудь подставку. Нагромождение бутылок на столе ассоциируется с советским застольем и пьянством. Какие-то рога стоят рядом с людьми. Не нужно делать из этого смысловой центр стола.

Вино нужно открывать правильно, чтобы в напиток не попал свинец.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Вино пьют прохладным. Красное остужают до 17-18 градусов. При такой температуре оно приятнее, легче поддается. Если напиток совсем простой, охлаждаем до 15 градусов. Белые вина охлаждают сильнее. Особенно сладкие – до пяти градусов. Напитки поинтереснее – до восьми-девяти. Главное - не охлаждать уж слишком сильно, иначе закроется аромат.

Бокалы для вина должны быть без рисунка. Иначе человек не может в полной мере наслаждаться напитком. Также лучше не использовать много моющего средства для бокалов, иначе они перебьют весь запах напитка. Для красного вина подойдут большие бокалы, для белого – универсальной средней формы.

Сопровождение. Некоторые удивятся, но многие критики пишут, что вино с сыром – это не так уж удачно. В профессиональной литературе нет такого жесткого сочетания. Еще один стереотип: белое – для рыбы, красное - для мяса. Все условно. Ориентируйтесь на свой вкус. Гостям можно предложить в качестве сопровождения канапе или фруктовую тарелку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Трезвый взгляд: В год свиньи пьем культурно!

Ты меня уважаешь? Да. Но только если ты не запиваешь беленькую красненьким. И не закусываешь коньяк лимоном. Какие еще правила пития определяют сознание продвинутых потребителей – разбираемся в нашем материале. Выбираем правильную посуду, закуску и температуру под каждый конкретный напиток. Выясняем модные алкосочетания. Вооружаемся знанием о способах борьбы с винным, водочным, пивным и прочим похмельем. (подробнее)

Новый год в Воронеже 2019: как правильно открыть бутылку шампанского (подробнее)