2018-12-31T12:01:50+03:00
Общество

Воронежцы соорудили милую свинку из автомобилей

На создание фигуры потребовалось примерно 70 машин
Олег ИВАНОВ
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Фото: «Местоположение ДПС & МДПС Воронеж»Фото: «Местоположение ДПС & МДПС Воронеж»
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Огромную светящуюся снежинку из машин составили россошанцы в канун Нового года. Тогда же был задан вопрос, чем же ответят креативные воронежские автомобилисты? И вот 31 декабря ответ готов! Фото появилось в группе «Местоположение ДПС & МДПС Воронеж».

По традиции на парковке Сити-парка «Град» собрались десятки водителей. желающих соорудить нечто необычное - так получилась милая свинка . Особенно впечатляет фактурный пятачок животного. На создание символа приходящего 2019 года потребовалось около 70 автомобилей. Кроме того, под свинкой появилось само неотъемлемое число «2019».

- Пусть Новый год, стоящий на пороге, принесет вам как можно больше амбициозных планов и решений по их воплощению, ярких творческих озарений и новаторских идей. Пусть желание двигаться вперед, энергия и решительность добиться своего сопровождает вас весь год. И пусть тот теплый домашний уголок, который позволяет восстановить силы, будет самым уютным, и пусть в нем всегда ждут те самые важные люди, глаза которых с любовью и нежностью смотрят на Вас, вдохновляя к первенству и победе, - написали пожелания организаторы необычного автомобильного флешмоба.

Это далеко не первый флешмоб активистов. Подобные фигуры выстраивают почти к каждому крупному празднику. Из последних флешмобов больше всего запомнилась фигура в форме горящего Вечного огня на 9 Мая, самолет, выложенный машинами после гибели в Сирии воронежского летчика Романа Филипова, а также снежинки из авто в бесснежный Новый год. Был даже портрет Михаила Шафутинского! Поучаствовать может каждый желающий - достаточно приехать в назначенное время на парковку крупного торгового центра.

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