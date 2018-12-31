2018-12-31T11:36:48+03:00
Происшествия

Ночью в одном из дворов Воронежа полыхал «Лексус»

К сожалению, машина сильно пострадала
Олег ИВАНОВ
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Каким бы сказочным не казалось время перед Новым годом, однако, к сожалению, это вовсе не значит, что мы защищены от всех невзгод. Так, 31 декабря в 2:28 испуганным жителям Коминтерновского района Воронежа пришлось звонить в дежурную часть ГУ МЧС.

Дело в том, что на улице Хользунова начался пожар: загорелся дорогой автомобиль «Лексус». На место ЧП сразу же выехала пожарная машина. Четверо спасателей боролись с огнем. Ликвидировать возгорание удалось только в 2:58. Причина возникновения пожара уточняется.

- Будьте внимательны и осторожны при обращении с огнем, соблюдайте все требования правил пожарной безопасности! Если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните по номерам вызова экстренных служб «112» или «101» Телефон доверия Главного управления МЧС по Воронежской области 8(473)277-99-00. Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов, - напоминают спасатели.

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