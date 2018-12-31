В новогоднюю ночь будет работать часть маршрутных автобусов

СЕГОДНЯ 11:17 2018-12-31T11:18:40+03:00

Но помните, чудо прекратится ровно в 3:00, а, быть может, и немного раньше

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В новогоднюю ночь будет ходить транспорт: и речь, конечно же, идет не о такси, которое заметно подорожает 31 декабря, а об обычных маршрутных автобусах. Так что вы смело можете гулять и не волноваться из-за того, как попадете домой. Но помните, хоть счастливые часов и не наблюдают, то любая карета может превратиться в тыкву. Речь идет о 3:00 - именно в это время все водители автобусов официально отправятся отдыхать домой.

Как сообщили в воронежском сообществе в социальных сетях «Город и транспорт», согласно приказу управления транспорта, в этом году в новогоднюю ночь дежурные автобусы маршрутов 1КВ, 1КС, 3, 5, 5А, 9КА, 9КС, 20, 20М, 22, 23К, 25А, 27, 33К, 37, 37А, 39, 41, 49, 49А, 49М, 50, 52, 64, 69Т, 70А, 70М, 77К, 79, 80, 88, 88А, 90, 104, 105, 125 должны ходить до тех самых 3:00.