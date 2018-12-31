2018-12-31T12:13:53+03:00
Дом. Семья

Новый год в Воронеже 2019: как правильно открыть бутылку шампанского

Воронежский сомелье о безопасных и необычных способах извлечения пробки [видео]
Анна ГРЕБЕНКИНА
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Настоящее шампанское делают в Шампани (Франция). Все остальное игристое вино.Настоящее шампанское делают в Шампани (Франция). Все остальное игристое вино.Фото: из архива «КП»
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Уже через несколько часов во всех домах нашей страны простятся с 2018-ым и встретят новый 2019-ый. Вряд ли такое событие может обойтись без шампанского. Как открыть бутылку, чтобы не пострадал потолок, окно, бытовая техника, а что еще хуже - близкие и знакомые, рассказал воронежский сомелье Олег Блохин.

Открывать шампанское можно только охлажденным. Ни в коем случае не нужно направлять бутылку на людей. Если пробка не пластиковая - не нужно двигать ее вперед-назад. Следует просто вращать бутылку. Постепенно пробка выйдет. Фиксируем два важных момента – только вращение и только охлажденным.

Главное - крутить бутылку, а не пробку. Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Главное - крутить бутылку, а не пробку.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Есть более впечатляющий способ – «сабраж». Это традиция лихо открывать шампанское ударом сабли. С бутылки полностью снимается фольга и проволока, а уже потом выбивается пробка. Использовать можно не только саблю, но и тяжелый нож или даже бокал.

До какой температуры следует охлаждать шампанское, в какие бокалы наливать - читайте в нашем материале: Трезвый взгляд: В год свиньи пьем культурно! (подробнее)

Как открыть шампанское.

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