2018-12-31T10:48:59+03:00
Происшествия

Воспоминания о былой работе подтолкнули жителя Воронежской области на угон «КамАЗа»

Теперь ему грозит до 5 лет тюрьмы
Олег ИВАНОВ
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29 декабря представитель администрации одной из агросервисных организаций Верхнехавского района обнаружил, что у них угнали автомобиль «КамАЗ -65115».

Около 13:00 того дня сотрудник организации на том самом «КамАЗе» подъехал к строящемуся объекту в Верхней Хаве. Он должен был провести погрузку и вывезти битый бетон. Припарковав КамАЗ, водитель зашел в строящийся объект, чтобы уточнить у руководства детали погрузки. Через несколько минут, услышав звук заводящегося автомобиля, водитель выбежал на улицу и увидел только то, что грузовик удаляется.

- Получив ориентировку, сотрудники Госавтоинспекции, которые несли службу в центре села, в течение 10 минут смогли обнаружить транспортное средство. В кабине «КамАЗа» был 30-летний местный житель, ранее привлекавшийся к административной ответственности и лишенный права управления транспортными средствами. От мужчины исходил резкий запах алкоголя, - комментируют в ГУ МВД по Воронежской области.

Мужчина отказался от медосвидетельствования. Под тяжестью улик он признался, что когда проходил по улице Калинина и увидел грузовик, то неожиданно вспомнил, что когда-то тоже работал на таком же автомобиле. Воспоминания о былой работе подтолкнули к угону. Сейчас угонщик находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до 5 лет тюрьмы.

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